Policoro piange il giovane Mattia: lutto cittadino e bandiere a mezz’asta per l’ultimo saluto

IL Sindaco di Policoro, Enrico Bianco:

“Interpretando i sentimenti di dolore, sgomento e profonda commozione che hanno colpito l’intera Comunità di Policoro per la tragedia che ha causato la morte del nostro concittadino Mattia Laviola;

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende raccogliere la spontanea partecipazione dei cittadini e manifestare ai familiari, in modo tangibile e solenne, il cordoglio di tutta la popolazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

• La proclamazione del lutto cittadino per il giorno 22 maggio 2023, in concomitanza con la celebrazione dei funerali di Mattia Laviola che si svolgeranno alle ore 16:00 nella Parrocchia Buon Pastore, in segno di cordoglio per la prematura scomparsa del nostro concittadino, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e dell’intera comunità policorese;

• L’esposizione della bandiera a mezz’asta nella sede comunale, in segno di lutto;

• La sospensione di ogni attività lavorativa degli uffici del Comune fino alla· conclusione della cerimonia funebre, nell’arco di vigenza del lutto cittadino;

• La chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore16:00, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali;

• La sospensione di attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali;

• La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online e sulla pagina web del Comune di Policoro;

• La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, al Prefetto di Matera, alle Forze di Polizia presenti e operanti nel territorio del Comune di Policoro, al Comando di Polizia Municipale;

INVITA

l concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, culturali e sociali, ad esprimere la loro partecipazione al lutto mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante la cerimonia”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)