Policoro: per questi lavoratori e padri di famiglia maggiore dignità e maggiori diritti. I dettagli

Buone notizie per alcuni lavoratori di Policoro (MT).

Il Vicesindaco, Gianluca Marrese, dichiara:

“Nella giornata di ieri 27 maggio l’Amministrazione Comunale ha incontrato le rappresentanze sindacali dei lavoratori della RTI che svolgono il servizio di raccolta rifiuti nella nostra città, per discutere del passaggio a full time di tutti i lavoratori, così come previsto nel nuovo servizio avviato in data 1 maggio.

Sento sinceramente di ringraziare le stesse rappresentanze sindacali nelle persone di Rocco Appella, Antonello Ripoli, Vito Maragno, Rocco Della Luna ed Osvaldo Modarelli oltre che tutti i lavoratori per la collaborazione offerta all’amministrazione, nel gestire in questi due anni e mezzo una situazione di assoluta emergenza generata dal fallimento della Ditta Tradeco.

Mi preme evidenziare l’apprezzamento dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali relativamente alla scelta fatta dall’amministrazione relativamente al passaggio full time di tutti i lavoratori ponendo al centro del nuovo servizio di raccolta rifiuti, il lavoro e la sua dignità.

Infatti grazie alla scelta dell’amministrazione c’è stato il passaggio di tutti i lavoratori da part-time a full-time riconsegnando loro, che sono padri di famiglia della nostra città, maggiore dignità e maggiori diritti.

Una scelta giusta ed opportuna che naturalmente con il supporto dei sindacati chiude una vicenda che si protraeva da anni e che oggi si vede risolta.

Tutto ciò che attiene il nuovo servizio sarà ben comunicato dall’amministrazione nei prossimi giorni”.

