Policoro: oltre 200 giocatori pronti a sfidarsi a colpi di Calcio Balilla! I dettagli

Dopo l’appuntamento internazionale della Champions League, il calcio balilla torna a scendere in campo per la sfida tricolore del Campionato italiano in programma dal 2 al 4 dicembre al Palaercole di Policoro, in provincia di Matera.

Agli assoluti d’Italia prenderanno parte oltre 200 giocatori nelle categorie Pro, semi Pro e Amatori ma anche Femminile, Veterani, Under 19, Misto ed Exclusive.

Per tutti specialità a scelta: volo, tradizionale e roller ball.

La tre giorni è promossa dalla FIGeST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in collaborazione con la Licb, la Lega Italiana Calcio Balilla, con l’Asd Matera Sport Tradizionali e con il patrocinio di Sport e Salute Basilicata, del comitato regionale Basilicata del Coni, del Comune di Policoro, della Provincia di Matera e della Regione Basilicata.a

