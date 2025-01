Policoro, l’ultimo saluto a Fabiano Montesano: “un riferimento di passione politica e virtù civile”

“Ci lascia un caro amico, figura profondamente legata alla storia familiare e alla crescita della città di Policoro”.

E’ quanto sottolinea l’assessore regionale alla Salute e al Pnrr, Cosimo Latronico, in riferimento alla scomparsa di Fabiano Montesano, dirigente provinciale e regionale della Dc, consigliere comunale, vice sindaco ed amministratore dell’istituto case popolari.

Latronico aggiunge:

“Fabiano è stato un riferimento per tanti, incarnando la passione politica come espressione di virtù civile, sempre in dialogo aperto e costruttivo con la comunità e i suoi desideri di sviluppo.

Lo ricorderemo come una persona generosa di stimoli e incoraggiamenti, sempre pronto ad ascoltare e a costruire insieme.

Ai suoi figli, alla sua famiglia e ai suoi tanti amici va il nostro abbraccio fraterno e commosso”.