Policoro, lavori per la manutenzione della rete stradale in questa zona: “ulteriore traguardo”. I dettagli

Con determina della provincia di Matera datata 7 giugno 2023 sono state impegnate risorse per la manutenzione della rete stradale sita in Via Mascagni di Policoro.

L’erogazione di tali fondi rientrano nel quadro dei progetti relativi all’aumento della resilienza stradale in gestione alle provincie di Matera e Potenza.

Afferma il Consigliere Provinciale di Forza Italia, Gianluca Modarelli, che è riuscito ad ottenere una fetta importante dei fondi pari a Euro 168.000,00:

“Un ulteriore, sebbene semplice, traguardo, per la mia Città.

Il territorio della nostra provincia, è un territorio non molto grande ma neanche così piccolo da riuscire sempre ad esaudire le esigenze complessive, perciò mi inorgoglisce riuscire a raggiungere, tra gli altri, anche risultati positivi per la mia città”.a

