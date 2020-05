Policoro: lavori in questa scuola! Ecco i dettagli

Lavori presso la Scuola Primaria di c.so Pandosia a Policoro.

A dare la notizia, l’assessore ai Lavori Pubblici, Daniela di Cosola:

“I primi di marzo l’intervento era stato avviato, salvo poi l’improvvisa sospensione a causa dell’emergenza sanitaria.

Oggi, a seguito delle verifiche e delle integrazioni rese necessarie dall’applicazione delle nuove procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro, le opere sono concretamente iniziate.

Di cosa si tratta?

I lavori sono finalizzati alla messa in sicurezza dei solai, con tutte le criticità a questi correlate come la stabilità, l’impermeabilizzazione e tutto quanto possa incidere negativamente sul perfetto stato dei solai.

A questo importante intervento si associano altri interventi finalizzati al miglioramento impiantistico ed antincendio.

In particolare, per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento si procederà all’ammodernamento ed all’adeguamento alla normativa vigente, velocizzando così anche i successivi interventi di manutenzione ordinaria ed, eventualmente, straordinaria.

E ancora, per la Scuola Primaria di c.so Pandosia, è già stata affidata, ed è attualmente in corso, la valutazione di vulnerabilità sismica, aggiornata alle più recenti Norme Tecniche, e la conseguente progettazione per l’adeguamento, che sarà poi candidata a finanziamento.

Questo è solo il primo degli interventi che stanno per iniziare sulle scuole.

Ho ritenuto importante un aggiornamento – focus – sul singolo intervento poiché la programmazione calendarizzata per l’edilizia scolastica è abbastanza densa e articolata.

work in progress!”.

Ecco alcune foto.

