Policoro: la Città si riempie di musica, colori e tanta allegria. Ecco tutti gli eventi in programma

“POLICORO. SEA, SOUL & SOUND”. Si chiama così il programma di eventi di Policoro.

In un’estate particolare, con un cambio di amministrazione in piena stagione estiva, la neo Amministrazione a guida del Sindaco Enrico Bianco, decide di allungare la stagione turistica, mirando ad una programmazione che collabora in maniera stretta con le eccellenze che la Comunità Policorese da diversi anni, ha saputo esprimere conquistando visibilità oltre i confini regionali ed anche nazionali e che sono sempre più parte integrante della nostra comunità.

La programmazione di Agosto, dunque, sarà piena di iniziative delle associazioni, agenzie e attività commerciali, come il Premio Heraclea ed il Bacco Fest oltre alle singole serate dei Lidi e dei Locali.

Per questo li ringraziamo per aver investito sugli eventi, contribuendo all’attrattività della nostra Città.

Ci sarà anche la cerimonia istituzionale per la Bandiera Blu, dove si esibirà la “Symphonic Band Junior” della Città di Policoro a cura dell’Associazione Vessella.

Sarà la musica l’elemento di forza di questo programma con l’obiettivo di considerare la musica come elemento di unione della Comunità.

Tre settimane di eventi legati alla musica, quindi, che va dal 21 Agosto fino al 10 Settembre, sono al centro di Siritidestate 2022.

Si inizia con “Policoro in Swing”, evento di livello internazionale, che riempie la Città di musica, colori e tanta allegria.

Subito dopo riparte il Festival Blues per eccellenza, il Blues in Town, che riparte in una location inedita ed al tempo stesso entusiasmante.

La Villa Comunale.

Infine, il 10 settembre, riparte anche la Notte di Eraclea, che nelle edizioni passate ha chiuso la stagione estiva con ospiti importanti come Max Gazzè e Ron.

In attesa di conoscere l’ospite di questa edizione, la Notte di Eraclea sarà una notte bianca dedicata alla musica, in diverse location della Città dove si esibiranno le band di Policoro.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)