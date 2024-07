Buona Estate Policoro!

Ecco il programma reso noto dall’Amministrazione degli appuntamenti della città che, oltre ai consueti e prestigiosi eventi, come il Premio Heraclea, Policoro in Swing, gli spettacoli di Stand up, il Tedx e il Premio Adamesteanu, quest’anno vedrà la partecipazione della cantante Noemi, ospite d’eccezione per la Notte di Heraclea!

Di seguito la locandina con i dettagli.