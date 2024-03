Policoro: interventi per migliorare viabilità, accessibilità e sicurezza! Le foto

A Policoro in attesa della discussione sul Piano d’Ambito, su cui il Consiglio comunale si pronuncerà questo pomeriggio, continuano in città tanti piccoli interventi per migliorare le condizioni di viabilità, accessibilità e sicurezza.

In quest’ottica, nei pressi dell’Istituto Comprensivo n.2 “Giovanni Paolo II”, alcuni operai del Comune hanno messo in opera la demolizione di parte del marciapiede per permettere la costruzione di uno scivolo.

Questo attraversamento, che è stato realizzato dove saranno opportunamente apposte le strisce pedonali, è un piccolo ma importante gesto che va nella direzione dell’abbattimento delle barriere architettoniche per una città più smart e più inclusiva.

Ecco le foto.