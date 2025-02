Policoro, in vista della stagione estiva un incontro tra gli operatori del mare. I dettagli

Questa mattina, presso la Casa Comunale, si è tenuto un incontro tra gli operatori del mare di Policoro e gli ufficiali della Guardia Costiera, rappresentata dal Lgt. Donato Cavallo, in vista dell’avvicinarsi del periodo estivo.

L’Amministrazione Comunale, rappresentata dal vice Sindaco e Assessore al Turismo Massimiliano Padula e dall’Assessore al Commercio Rosa Montesano, ha inteso organizzare questo appuntamento per dialogare preventivamente tra gli Enti coinvolti, al fine di risolvere eventuali criticità che possano inficiare la sicurezza dei bagnati ed il rispetto delle regole.

Il Lgt. Cavallo, in un’ottica di piena collaborazione, oltre ad assicurare pieno sostegno per proposte e problematiche ai concessionari, ha invitato gli imprenditori a mettersi in regola, per arrivare preparati all’inizio della stagione estiva: concessioni, contratti di lavoro e rispetto dell’arenile sono state le priorità annunciate da Cavallo che ha allertato gli intervenuti ad un’estate da tolleranza zero.

Particolarmente sentito il tema della sicurezza.

Se da una parte i militari della Capitaneria di Porto hanno ricordato che tutti gli assistenti bagnanti dovranno essere contrattualizzati sin dal primo ospite dello stabilimento, dall’altra è emersa la difficoltà per tutti gli imprenditori di trovare personale.

Da qui la soluzione proposta dall’Amministrazione Comunale è stata quella di rimettere in piedi al più presto il collettivo di salvamento a mare, esperienza fortemente voluta e già promossa in passato, che dovrà essere poi approvato dalla Guardia Costiera.

Questo intervento permetterà un importante risparmio agli operatori stessi, garantendo un servizio efficiente.