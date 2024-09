Policoro, gli studenti del Fermi premiati con 1500 euro: hanno fatto rivivere la grande tradizione culturale magno-greca. Bravissimi!

“Che bell’inizio!

L’anno scolastico comincia nel segno della soddisfazione!”.

Così racconta l’IIS Fermi Policoro:

“Domenica sera, durante una bella e suggestiva cerimonia, l’IIS Fermi Policoro ha ricevuto il Premio Dinu Adamesteanu per il nostro laboratorio “Mani in Magna Grecia”, nel quale gli studenti realizzano manufatti sui modelli di ceramica antica.

Un modo per far rivivere la grande tradizione culturale magno-greca con un risvolto pratico, che mette in gioco tante competenze, tra cui la manualità.

Il Dirigente Giovanna Tarantino ha ritirato ieri il Premio che consiste in 1.500 euro per l’acquisto di materiali legati all’utilizzo del laboratorio scolastico di produzione, già dotato di tornio e forno.

Partiamo bene…”.

Ecco le foto della premiazione.