Policoro: “Decisione che rischia di danneggiare gli operatori della città”. Ecco cosa sta succedendo

Al grido “Si riveda l’ordinanza” la consigliera comunale di Policoro (MT), Teresa Carreta, dichiara:

“Reputo leggera nella valutazione e non opportuna nel merito l’ultima ordinanza sindacale del 01 luglio 2021 che limita alle ore 00:00 nel centro urbano, dalla domenica al venerdì, l’orario delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento degli esercizi pubblici.

Dopo un anno di stop non voluto delle tante attività della nostra città a causa della pandemia e con l’arrivo della tanta attesa estate, si poteva tranquillamente valutare di lasciare invariati gli orari come gli altri anni.

Si doveva sicuramente pretendere dagli esercenti un maggiore rispetto degli orari stabiliti, per intenderci sicuramente non oltre le ore 01:00 di tutti i giorni e bisognava intensificare con maggior rigore i controlli, nel rispetto dei tanti cittadini esasperati ed infastiditi che abitano nei pressi degli stessi esercizi.

Si è ancora in tempo per rivedere questa decisione che inevitabilmente risulta essere non giusta ed iniqua, in quanto rischia di danneggiare gli operatori della nostra città, semplicemente perché è risaputo che i giovani in estate si muovono non prima delle 23:00 e potrebbero inevitabilmente optare per altre mete o esclusivamente per il mare, a scapito di chi ha un’attività nel centro urbano”.

