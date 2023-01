Policoro: conclusi gli interventi di potatura degli alberi su questa strada. L’annuncio

Conclusi gli interventi di potatura degli alberi siti lungo la strada provinciale di via Mascagni del comune di Policoro.

Orgoglioso si è palesato il Consigliere Provinciale di Forza Italia, Gianluca Modarelli, fervido fautore dei lavori, secondo il quale:

“ottenere e condurre a termine interventi di tale natura, non rappresentano solo lo sforzo e il traguardo delle proprie azioni politiche, ma soprattutto risultati concreti per il territorio.

La potatura e la cura del verde in qualsiasi porzione di territorio antropizzato significa amare i propri luoghi, salvaguardandone tanto gli aspetti estetici quanto la sicurezza dei cittadini messi, così, al riparo dalle insidie tipiche di una vegetazione abbandonata a sé stessa.

Questa la politica del fare, questo il lavoro serio, di chi crede fermamente nel vincolo di mandato non quale mezzo per mantenere una poltrona, ma strumento indispensabile per raggiungere risultati positivi per le comunità”.

