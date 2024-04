Policoro compie un importante passo in avanti nella promozione dei prodotti agroalimentari e artigianali del territorio. I dettagli

Grazie all’istituzione della De.Co. con la delibera approvata nell’ultimo Consiglio comunale, Policoro compie un importante passo in avanti nella promozione dei prodotti agroalimentari e artigianali del proprio territorio.

L’istituzione della De.Co., che avverrà prima attraverso un’indagine conoscitiva delle tante risorse e produzioni agroalimentari, più il loro opportuno riconoscimento come significato culturale e tradizionale, consisterà nella costituzione di “prodotti tipici locali”, frutti delle attività agricole e zootecniche della zona che permetteranno alle prelibatezze di Policoro di entrare in mercati nazionali e internazionali, rappresentando nella grande distribuzione il valore dello stesso territorio policorese.

A promuovere questo regolamento l’Assessore all’Agricoltura e Commercio, Rosa Montesano che ha presentato così l’intendimento dell’Amministrazione comunale:

“La De.Co. aiuterà a riconoscere e promuovere i nostri prodotti per valorizzare anche il nostro tessuto imprenditoriale che è in continua espansione.

Anche grazie al supporto del consigliere Andrea Ciccarelli, abbiamo inteso creare questo strumento che sarà fondamentale per il commercio, per la nostra agricoltura, per l’economia ed il marketing territoriale“.

L’iscrizione alla De.Co. sarà concessa per molteplici categorie di prodotti che variano dalle carni fresche (di qualsiasi animale e loro preparazioni) ai formaggi fino alla preparazione di bevande alcoliche o analcoliche.

Spazio anche alla pasta fresca e prodotti di gastronomia, opere di pasticceria e la possibilità di creare piatti tradizionali della cucina locale che possano far conoscere Policoro oltre i confini regionali.

Successivamente all’approvazione del regolamento e completato l’iter di iscrizione all’albo comunale, che dovrà avvenire dopo aver presentato una documentazione specifica del prodotto da parte delle attività commerciali, sarà il Servizio Turismo, Sport e Spettacolo e il dirigente del I Settore ad aggiudicare il via libera al logo “De.Co. Policoro” che potrà essere così esposto sui prodotti da commercializzare.