Policoro: bocconi avvelenati e poveri cani in pericolo! Ecco che cosa sta succedendo

Cibo avvelenato per le strade del materano minacciano la vita dei cani di quartiere.

Lo scopo infatti può essere solo uno: che il cibo venga ingerito dagli sfortunati animali per provocarne la morte.

A lanciare l’allarme una cittadina di Policoro (MT):

“BOCCONI AVVELENATI in zona Villaggio Siritide-Via lido.

Venerdì mattina, durante la passeggiata, i miei cani hanno iniziato a mostrare i sintomi tipici dell’avvelenamento.

Nonostante il ricovero immediato, non è stato possibile salvarli.

Secondo le dottoresse la quantità di veleno ingerita era davvero ‘importante’, un “atto voluto” per togliere la vita a degli esseri indifesi che non fanno male a nessuno.

Non starò qui a fare paternali, tanto chi compie queste bassezze non ha la sensibilità per capire il male che ha provocato né conosce il significato della parola meschinità, invito solo i proprietari di animali a fare molta attenzione“.

Altri residenti segnalano polpette avvelenate:

in via Ovidio;

via Polibio;

via Pitagora;

nei pressi del Cinema.

Raccomandiamo la massima attenzione.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)