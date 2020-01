A poche ore dai colpi di pistola esplosi contro lo studio notarile di via Sant’Uberto, un’auto ha preso fuoco a Policoro.

Nella notte, in via Belvedere, una Fiat 500, pare di una professoressa in pensione, è stata divorata dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri stanno indagando sull’origine del rogo.

Seguiranno aggiornamenti.