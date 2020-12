Policoro, addio a “Tonino”: a pochi mesi dalla meritata pensione lascia tutti troppo presto

Scrive il Sindaco, Enrico Mascia, in memoria di Giuseppe Antonio Padula, dipendente comunale portato via dal Coronavirus stamane:

“Attento, meticoloso, puntuale come un orologio svizzero, discreto.

Giuseppe Antonio Padula, per tutti Tonino, ha rappresentato questo per l’Amministrazione Comunale di Policoro e per l’intera città.

Dopo quasi 40 anni di servizio, a pochi mesi dalla meritata pensione, Tonino, conosciuto e stimato da tutti, era ricoverato da qualche settimana presso il San Carlo di Potenza.

Ci ha lasciati questa mattina a soli 67 anni, lasciando un vuoto incolmabile in ognuno di noi.

Alla famiglia e ai suoi cari si stringe l’Amministrazione Comunale e l’intera Città, consapevole che Policoro (MT) perde una vera e propria colonna portante della vita cittadina”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia e della cittadinanza.a

