Policoro: 40 alberi per ricordare le vittime del Coronavirus! Bandiere a mezz’asta in questa Giornata dedicata alla memoria

L’Amministrazione Comunale di Policoro (MT), su forte impulso dell’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Teresa Prestera, ha approvato una delibera con la quale concede gratuitamente un’area verde, individuata lungo viale Salerno, per la piantumazione di 40 esemplari di specie arbustive mediterranee, in ricordo delle vittime di Covid, donate dall’Associazione ‘Valentia’.

La delibera dell’autorizzazione all’utilizzo dell’area verde riporta proprio la data odierna, 18 Marzo, dopo il via libera definitivo dal Senato al disegno di legge di istituzione della ‘Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid’.

Per l’occasione, anche presso la sede del Comune, come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state disposte le bandiere a mezz’asta per onorare la memoria di tutte le vittime di Coronavirus.

Dichiara il Sindaco, Enrico Mascia:

“Oggi siamo chiamati a commemorare le vittime da Covid con la disposizione delle bandiere a mezz’asta della Casa Comunale; molte nostre comunità stanno pagando un prezzo troppo alto in termini di vittime di una pandemia che sembra non avere fine; ma l’Amministrazione Comunale di Policoro (MT) ha colto l’occasione per lasciare un segno tangibile per non dimenticare le numerose vittime da Coronavirus, mediante l’utilizzo di un’area verde per la piantumazione di 40 piante arboree in memoria di tutte le vittime.

Un segnale importante anche di fiducia per una emergenza, oltre che sanitaria, diventata ormai anche sociale ed economica”.

