Policoro: “4^ e 5^ farmacia consentirebbero di risparmiare sull’acquisto dei farmaci per le famiglie meno abbienti”. I dettagli

Nella mattina di Martedì 02 febbraio, il capogruppo consiliare di Policoro Futura, Giuseppe Maiuri, ha presentato una interpellanza, rivolta al sindaco Enrico Mascia, per avere chiarimenti in merito alla 4^ e 5^ farmacia ad aversi sul territorio comunale:

“Il comune di Policoro da molti anni ha risolto favorevolmente il braccio di ferro che perdurava con la Regione Basilicata vedendosi riconosciuto, dinnanzi al Consiglio di Stato (massima Autorità Giudiziaria del settore), il ricorso in appello contro la Regione Basilicata per l’apertura della quarta farmacia pubblica.

La quinta spetterebbe invece in conformità ai dettami della D.G.R. n. 453 del 29/4/2016, con la quale è stata approvata la graduatoria unica per l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche per il privato esercizio nella Regione Basilicata.

Le due farmacie -ad aversi- risponderebbero pienamente alle accresciute esigenze della città e consentirebbero al comune di Policoro (MT) di risparmiare sull’acquisto dei farmaci per le famiglie meno abbienti.

Ciò nonostante, ad oggi tutto sembra completamente fermo tant’è che delle due farmacie previste nessuna è stata ancora istituita”.

L’interpellanza dovrà ora essere iscritta all’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile e sarà illustrata da Maiuri direttamente nella riunita massima assise cittadina.a

