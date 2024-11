Pisticci, viabilità: “oltre 400000 euro disponibili ma nessuno degli otto interventi è stato realizzato”. La denuncia

Italia Viva Pisticci scrive:

“con una viabilità comunale ridotta in condizioni disastrose non è tollerabile non utilizzare le somme derivanti dagli interventi eccezionali previsti per l’alluvione 2019.

Dal 12 Dicembre 2023 con Determina Dirigenziale n.1383 il comune di Pisticci è beneficiario di un contributo di 463.000,00.

Purtroppo a distanza di un anno nessuno degli otto interventi è stato realizzato.

Invito il Sindaco a dedicare più tempo alle sue deleghe e meno tempo per le ripicche personali.

Gli interventi finanziati e che attendono la realizzazione sono:

Strada comunale Cavonica 116.000€;

Strada comunale Feroleto 67.865€;

Strada comunale Ficagnole 33.392€;

Strada comunale Madonna delle Grazie 54.085€;

Strada comunale Pantano 43.627€;

Strada comunale Pantoni 70.000€;

Strada tagliafuoco abitato di Pisticci 77.560€;

Bisogna procedere nel più breve tempo possibile cercando di recuperare l’anno trascorso a vuoto, il rischio di perdere il finanziamento è alto“.