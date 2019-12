Pisticci, vandali in azione: “Pare che abbiano utilizzato dei petardi”! Le foto

La Città di Pisticci si presenta ancora una volta violata dai vandali.

La denuncia arriva dal Comune che in un post pubblico scrive:

“Potevamo chiudere il 2019 senza l’ennesimo atto vandalico ai danni del patrimonio comunale?

Certo che no!

Siamo in piazza Umberto I, in pieno centro a Pisticci e, come potete notare, qualche artista da strapazzo ha partorito la sua ultima opera d’arte moderna.

Da una prima analisi, pare che l’artista, o gli artisti, abbiano utilizzato dei petardi per abbellire la piazza che rimarrà così agghindata per giorni, proprio come le esposizioni permanenti nei più rinomati musei del mondo.

Che ne dite se la lasciassimo così, l’opera d’arte, per qualche mese, in memoria della nostra inciviltà?”.

Di seguito le foto che mostrano il danno causato ai cittadini.