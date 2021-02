Pisticci, Valsinni, Colobraro: al via gli interventi per il ripristino di questa conduttura! Ecco i dettagli

Per ripristinare la completa funzionalità della Canna del Sinni, la conduttura che porta acqua da Senise (PZ) alla Puglia, si è tenuta questa mattina in Regione una videoconferenza alla presenza del direttore generale del Dipartimento Ambiente, Giuseppe Galante.

Gli interventi di manutenzione e riparazione sono finanziati dalla Regione Basilicata con Fondi Fesr e Fsc per 2 milioni e 150 mila euro e fanno parte di un programma finalizzato all’aumento della capacità di invaso delle dighe di Basilicata.

Spiega l’assessore Gianni Rosa:

“La riunione di oggi si è resa necessaria per raccordare tutti i soggetti coinvolti nelle articolate attività che sono: Acquedotto Pugliese, Acquedotto Lucano, Consorzio di Bonifica della Basilicata, Consorzio Jonico Cosentino, ArcelorMittal ex Ilva, Consorzio di Bonifica Stornara e Tara e l’E.i.p.l.I. che ha redatto i progetti e appaltato gli interventi.

Per circoscrivere gli enti interessati alle operazioni previste dall’interruzione idrica abbiamo fissato un calendario di interventi da attuare entro la fine di Marzo.

Ciò anche per non determinare disagi alle popolazioni di Basilicata e Puglia e impatti sulla stagione irrigua”.

Spiega il direttore generale del Dipartimento Ambiente, Giuseppe Galante:

“Per un efficace coordinamento delle attività sono state previste tre interruzioni rispettivamente di 24, 44 e 60 ore.

Le interruzioni sono fissate:

a partire dal 23 Febbraio la prima,

a partire dal 9 Marzo la seconda,

l’ultima è di 60 ore dal 23 Marzo.

Solo quest’ultima potrebbe comportare la riduzione di erogazione all’utenza che sarà preventivamente comunicata.

Per rispettare questo calendario confidiamo in condizioni meteo clementi.

Per verificare l’andamento delle temperature e confermare le date ci siamo dati appuntamento al prossimo 18 Febbraio“.

Gli interventi interesseranno una condotta di un diametro di 3 metri in tre tratti:

Valsinni (MT),

Colobraro (MT),

Marconi di Pisticci e a valle della diga di Monte Cotugno.

La perdita da riparare è invece al confine tra Puglia e Basilicata nel punto di massima depressione del fiume Bradano e interessa un bacino d’utenza totale di cinque milioni di abitanti tra Puglia, Basilicata e Calabria.

L’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania effettuerà inoltre altri interventi sulla stessa condotta per l’efficientamento delle centraline oleodinamiche e per la protezione delle tubazioni in alcuni tratti interessati dall’attraversamento di torrenti.

Data la rilevanza degli accordi a carattere interregionale tra i vari soggetti coinvolti, la riunione di oggi è stata coordinata dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

