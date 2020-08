Pisticci: tutto pronto per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono! Ecco il programma

Il Corinavirus non ferma la fede dei lucani e, seppur in maniera rivisitata, le tradizioni religiose rappresentano ciò che tiene unite, in questo momento delicato, le nostre comunità.

Con questo spirito la presidenza e i soci tutti dell’Associazione Feste Patronali San Rocco di Pisticci (MT) annunciano:

“Carissimi fratelli e sorelle,

a seguito di lunghe e attente riflessioni e del costante confronto con il nostro Arcivescovo, vi presentiamo il programma religioso dei festeggiamenti in onore del nostro patrono San Rocco.

A causa dell’attuale emergenza epidemiologica e della normativa relativa alla gestione e al contenimento della stessa, siamo tenuti ad evitare situazioni che potrebbero comportare dei rischi per la salute di ciascuno di noi.

Pertanto, per questa edizione della nostra festa patronale, è stato elaborato un programma nuovo che, pur sacrificando alcuni aspetti tradizionali, non rinuncia a portare avanti la tradizione più grande: la devozione pisticcese per San Rocco.

Questa volta, infatti, saremo noi, solitamente abituati a ricevere la visita di San Rocco mediante il passaggio della statua davanti alle nostre case, a farci pellegrini.

Nel pomeriggio del 16 Agosto l’immagine del santo patrono sarà traslata dalla Chiesa Madre in p.zza Lombardi, dove tutti, sacerdoti e laici, ci recheremo per portare a San Rocco il nostro devoto saluto.

Carissimi, siamo certi che saprete comprendere le motivazioni e gli obblighi che ci hanno spinto a trovare la soluzione che ora vi presentiamo e che rappresenta il massimo possibile per garantire l’ordinato svolgimento della festa in questa situazione di emergenza.

Nel ringraziarvi per quanto farete nel vivere con forte senso di responsabilità e devozione i giorni di festa, vi benediciamo con paterno affetto.

Evviva San Rocco!”.

Di seguito il Programma dei festeggiamenti.

Sabato 15 Agosto, Assunzione della Beta Vergine Maria, Chiesa Madre

ore 9:00, S. Messa;

ore 11:00, Santa Messa Solenne;

ore 12:00, Rione Terraveccia: breve traslazione della statua della Madonna, benedizione del paese e rientro in Chiesa Madre;

ore 18:30, S. Rosario;

ore 19:00, S. Messa;

ore 22:30, Veglia di preghiera alla Madonna, presieduta da Don Leo e animata dai giovani.

Domenica 16 Agosto, giorno di San Rocco

ore 9:00 S.Messa;

ore 11:00, Santa Messa con benedizione dei bambini;

ore 18:00, Santa Messa;

ore 20:00, solenne celebrazione Eucaristica Interparrocchiale presieduta da Don Rosario Manco;

dalle 22:00 alle 24:00, venerazione della statua di San Rocco da parte dei fedeli;

ore 24:00, traslazione della stessa nella cappella dedicata al Santo che rimarrà aperta tutta la notte.

Lunedì 17 Agosto, San Vito Martire

ore 11:00, S. Messa nella Chiesa Madre;

ore 12:00, breve traslazione della statua con benedizione del paese e rientro in Chiesa Madre;

ore 22:30 adorazione Eucaristica presieduta da Don Michele Leone e canto del Te Deum.

Le traslazioni dovranno avvenire senza la partecipazione dei fedeli e sarà possibile avvicinarsi alla statua solo provvisti di mascherina.

Le eventuali offerte saranno utilizzate per le spese della festa religiosa e il restauro della fascia dei calzari della statua di San Rocco.

Di seguito la locandina con i dettagli.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)