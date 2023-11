Pisticci si illumina di rosso, segno tangibile del sostegno a tutte le donne! I dettagli

Oggi il Comune di Pisticci si unisce alla Giornata internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne con un impegno rinnovato per contrastare questa piaga sociale.

Spiega l’amministrazione comunale:

“Proprio in questi giorni in cui si ricordano le donne vittime di violenza, la Giunta comunale ha approvato due progetti pensati per garantire la sicurezza e la dignità delle donne nella nostra comunità:

Un progetto di accoglienza rivolto alle donne sole o con figli minori esposte a maltrattamenti fisici o psicologici, che prevede diverse misure volte a offrire un collocamento temporaneo di emergenza, coinvolgendo enti del Terzo Settore.

Tra le misure sperimentali previste, il progetto include una fase di ricognizione dei bisogni locali in collaborazione con vari attori del territorio, un servizio di Pronto Intervento telefonico per rispondere alle richieste immediate e uno sportello dedicato per l’assistenza e l’orientamento delle persone che ne fanno richiesta, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali comunali e altre agenzie pertinenti.

Un programma di interventi di formazione nelle scuole volto alla prevenzione della violenza di genere che trova forza negli stereotipi e meccanismi culturali diffusi.

Gli interventi formativi, programmati per il prossimo anno scolastico, saranno dedicati a ragazze/i, ai docenti e alle famiglie, collegandoli alla Rete di servizi del territorio, con l’obiettivo di sostenere l’Istituzione scolastica come luogo privilegiato di crescita sociale delle giovani generazioni.

Le sedi comunali e la torre sono state illuminate di rosso, un segno tangibile del nostro sostegno a tutte le donne vittime di violenza.

Inoltre, nel nostro Comune, c’è uno Sportello Antiviolenza pronto a offrire sostegno, consulenza e protezione: non esitate a chiedere aiuto”.

Ecco le foto delle iniziative intraprese.