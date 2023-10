Pisticci-Pozzitello-San Basilio: “anche io ho subito un grave incidente su questa strada. Mi dedicherò personalmente alla sua messa in sicurezza”! I dettagli

“Mi dedicherò personalmente alla messa in sicurezza della strada provinciale Pisticci-Pozzitello-San Basilio, in rappresentanza della comunità di Pisticci e per il bene di tutti coloro che la utilizzano.

Certo, come sempre, che potrò contare sulla iniziativa dell’assessore al ramo, Donatella Merra, che, anche in questo caso, ha dimostrato intraprendenza e determinazione, confermando sin da subito la sua disponibilità a confrontarsi sulla questione, e sulla sensibilità del presidente Bardi che ha assunto ufficialmente l’impegno all’adeguamento della strada”.

Lo afferma il consigliere regionale Rocco Salvatore Fuina (Lega), precisando che:

“Purtroppo, anche io, nel lontano 2001, ho subito un grave incidente stradale sulla provinciale Pozzitello-San Basilio, nel quale ho perso un fraterno amico ed ancora oggi ho sul mio corpo cicatrici fisiche e psicologiche indelebili.

Vorrei che si evitassero strumentalizzazioni politiche su vicende tragiche che richiedono piuttosto una collaborazione più attiva fra le diverse istituzioni per risolvere la problematica, soprattutto quando la competenza ricade sul Presidente della Provincia di Matera.

Ricordo a me stesso che le strade e le scuole secondarie sono di sua competenza.

Il Presidente della Provincia di Matera, Marrese, riceve i fondi per le strade dalla Regione Basilicata, nello specifico dal dipartimento Infrastrutture e dovrebbe investirli secondo oggettive priorità.

È il caso che il Presidente Marrese dia conto di come ha speso i 5 milioni di euro fin qui ottenuti dalla Regione Basilicata per il 2023 e perché non sono stati previsti interventi proprio sulla SP Pisticci-Pozzitello-San Basilio.

Nelle settimane che verranno lavoreremo per la messa in sicurezza della strada SP Pisticci/San Basilio, che sarà finanziata attraverso la prossima programmazione europea, con l’obiettivo di completarla il prima possibile, al fine di garantire una transitabilità sicura ai cittadini”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)