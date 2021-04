Pisticci: positività tra gli studenti di queste scuole superiori! Ecco il provvedimento del Sindaco

Il Comune di Pisticci (MT) informa:

“A seguito delle positività emerse nel corso dello screening mediante test rapidi antigenici effettuato sugli studenti delle scuole superiori, in attesa delle attività di tracciamento mediante tamponi molecolari, è stata disposta a scopo precauzionale, per evitare l’ulteriore diffondersi dei contagi all’interno dell’Istituto, la sospensione delle attività didattiche in presenza degli istituti Alberghiero, Agrario, Tecnologico e Classico facenti parte dell‘IIS ‘G. Fortunato’, a partire da martedì 20 aprile fino a sabato 24 aprile“.

