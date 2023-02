Pisticci, Policoro: “È fortunatamente rientrata l’allerta-maremoto diramata nelle scorse ore dalla Protezione Civile Italiana”. Ecco i dettagli

L’amministrazione del Comune di Policoro avvisa la cittadinanza:

“Allerta tsunami cessata.

Si è chiusa l’allerta tsunami che ha interessato le coste italiane in seguito all’allarme scattato questa notte dalla Protezione Civile.

Il COC comunale si è attivato da subito e ha predisposto tutte le procedure di sicurezza.

Si ringraziano i volontari del locale “gruppo Lucano” della protezione civile; le forze dell’ordine, il comando della Polizia Municipale e tutti i dipendenti per la tempestiva risposta”.

Scrive anche il Comune di Pisticci:

“È fortunatamente rientrata l’allerta-maremoto diramata nelle scorse ore dalla Protezione Civile Italiana, in seguito al forte terremoto avvenuto in Turchia nelle prime ore di oggi.

È stato subito attivato il COC, il Centro Operativo Comunale per le emergenze, presso la Delegazione Comunale di Marconia, per far fronte al rischio-tsunami che si presentava concreto anche per la costa del Comune di Pisticci.

Il Sindaco, coadiuvato dal Vice Sindaco Florio, dall’Assessore Negro, dal Comandante Testa con gli agenti di Polizia locale, dal responsabile della Protezione Civile/Ufficio Tecnico Comunale Coriglione, dai volontari per la Protezione Civile NOV e dalle Forze dell’Ordine, ha immediatamente messo in campo una costante attività di monitoraggio sul campo per verificare la situazione.

Fortunatamente, come comunicato dalla Protezione Civile Nazionale, l’allarme per il nostro territorio è rientrato.

Un pensiero va alle numerose vittime del terribile sisma che ha colpito la Turchia”.

