Pisticci piange la scomparsa del professor Valerio Fazio: “Ora sta suonando la chitarra in cielo”

La comunità di Pisticci è in lutto.

È venuto a mancare improvvisamente e prematuramente il professor Valerio Fazio.

A dare la notizia la sua compagna di vita, Cristina Fuoco:

“… Il maestro adesso sta suonando la chitarra in cielo… Amore mio addio…”.

Pisticcese di origine, il docente era molto conosciuto anche a Cassino in quanto per anni ha insegnato presso l’Istituto Comprensivo Cassino 2, alla Media “Conte”, cattedra di chitarra classica, acustica, elettrica e Basso.

Diverse le sue esperienze in campo musicale: come chitarrista, compositore ed arrangiatore, ha suonato in Italia e all’estero con artisti famosi e band conosciute: Mannoia, Di Capri, Fiordaliso, Tozzi, Rocchetti ecc.

Ha girato l’Italia​ con la sua band “Valerio Fazio Group”.

Ha partecipato a​ vari master dove ha conosciuto grandi nomi del panorama Jazz e Blues.

A Parigi ha suonato nei locali più famosi.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.a

