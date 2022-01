Pisticci: per queste scuole problema sulla DAD. Ecco la risposta del Comune

Fa sapere l’amministrazione del Comune di Pisticci in merito alla problematica lamentata da alcuni docenti ed in seguito alla interrogazione di parte della minoranza consiliare relativa al ripristino della connettività internet del plesso scolastico di Via San Giovanni Bosco di Marconia e di quello di Via Cantisano di Pisticci, strumentale all’ implementazione della D.A.D. e della D.D.I.:

“Riteniamo opportuno comunicare che questa Amministrazione era già a conoscenza del problema e si è già attivata per la soluzione e, verosimilmente, già dalla settimana prossima, i ragazzi che frequentano quelle scuole potranno utilizzare un collegamento in banda larga.

Sui tempi di intervento è opportuno fare alcune precisazioni.

I fondi per poter effettuare diversi interventi per permettere le attività didattiche in sicurezza erano bloccati da meccanismo di bilancio, che non li rendeva spendibili.

Ci siamo attivati e, con una variazione di bilancio e atti di impegno, li abbiamo resi disponibili dal 31 Dicembre u.s., ad appena un mese dall’ufficiale insediamento della Giunta Comunale.

Nei primissimi giorni del mese di Gennaio è stato affidato l’incarico e l’Impresa ha proceduto a fare gli ordini del materiale necessario, che sarà in consegna nei prossimi giorni e consentirà di risolvere definitivamente il disservizio sul plesso di via San Giovanni Bosco.

Nella giornata di ieri, nella scuola di via Cantisano è stata adottata una soluzione tecnica che, nelle more di interventi strutturali, ha consentito di attivare immediatamente una connessione internet e avviare la didattica a distanza già nella stessa giornata”.

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)