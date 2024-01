Pisticci: opportunità per costruire insieme un futuro migliore per i giovani della nostra comunità. Ecco di che cosa si tratta

Il Comune di Pisticci informa:

“Sono aperte le iscrizioni per diventare parte attiva della Consulta comunale dei Giovani, istituita nel Consiglio comunale dello scorso 27 dicembre.

Tutti i residenti del Comune di Pisticci, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, possono iscriversi alla Consulta sul sito del Comune.

La Consulta dei Giovani è un organismo permanente che propone idee e soluzioni su temi rilevanti per i giovani del territorio supportando l’azione dell’Amministrazione comunale sulle questioni giovanili.

Dunque, la Consulta elabora proposte, organizza dibattiti e incontri pubblici, favorisce e promuove il legame e la collaborazione con le istituzioni locali.

Dell’Assemblea della Consulta fanno parte tutti coloro che ne fanno richiesta, purché ne abbiano i requisiti.

L’Assemblea elegge il Presidente e l’Ufficio di presidenza, che durano in carica quattro anni.

La Consulta è un’occasione per i giovani per far valere le proprie opinioni e contribuire con passione, idee ed energia all’azione amministrativa.

È un’opportunità per costruire insieme un futuro migliore per i giovani della nostra comunità“.