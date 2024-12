Pisticci, nuove corse serali e notturne nel periodo natalizio. I dettagli

L’8 dicembre e dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, il servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Comune sarà potenziato con due corse serali e notturne gratuite di andata e ritorno sulle tratte urbane di Marconia, Pisticci Centro e Pisticci Scalo.

Le corse prevedono fermate intermedie a Centro Agricolo, Tinchi, Castelluccio e Caporotondo.

Potenziando il servizio, l’Amministrazione comunale intende offrire ai cittadini e ai turisti un’opzione comoda e sicura per spostarsi anche in orario serale, favorendo la partecipazione agli eventi natalizi in programma.

“Dopo il successo riscontrato l’estate scorsa, quando per la prima volta lo abbiamo introdotto in via sperimentale, in occasione delle festività natalizie abbiamo voluto riproporre il potenziamento del trasporto locale con ulteriori corse serali e notturne, ” ha detto il sindaco Domenico Albano, “anche per facilitare la partecipazione dei cittadini agli eventi natalizi previsti su tutto il territorio pisticcese”.

“La possibilità di muoversi in maggiore sicurezza tra i diversi centri abitati sperimentata nei mesi estivi”, ha aggiunto Dolores Troiano, assessore ai Trasporti e alle politiche giovanili, “è stata particolarmente apprezzata dai più giovani. Ho avuto modo di verificarlo dalla viva voce dei membri del direttivo della Consulta giovanile di Pisticci che incontro periodicamente e che in una nota scritta hanno sottolineato anche il valore sociale di tale servizio aggiuntivo che sicuramente concorre a favorire la socializzazione tra i giovani che abitano nelle diverse frazioni del nostro paese”.