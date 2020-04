Pisticci: “negativi i primi tamponi effettuati su persone a contatto con il nostro concittadino positivo”. Queste le parole della Sindaca

Buone notizie giungono da Pisticci e a comunicarle è la Sindaca, Viviana Verri:

“Ci tengo a darvi subito una buona notizia che mi è stata appena comunicata: sono negativi i primi sei tamponi effettuati sulle persone risultate a contatto stretto con il nostro concittadino positivo al COVID-19 lo scorso 17 aprile, le cui condizioni sono buone.

Gli altri tre tamponi previsti in relazione a questo caso verranno effettuati entro la fine di questa settimana, i soggetti interessati proseguiranno nel frattempo la loro quarantena.

In via di miglioramento anche le condizioni degli altri concittadini colpiti dal coronavirus, per i quali sono in corso gli accertamenti necessari a poterne decretare la guarigione.

Nei prossimi giorni vi terrò aggiornati sull’evolversi di queste situazioni, per adesso rivolgo un augurio di buona guarigione ai nostri concittadini positivi ed un pensiero di grande sollievo per l’esito negativo dei tamponi effettuati in questi giorni.

A tutta la cittadinanza auguro di continuare ad essere forte e responsabile per uscire insieme ed al più presto da questa difficile fase emergenziale, preparandoci ad una nuova fase di graduale ripresa”.

