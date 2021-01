Pisticci messa in sicurezza grazie a questi lavori!

Fa sapere l’amministrazione del Comune di Pisticci (MT) i prossimi interventi che verranno fatti nella città grazie ai finanziamenti ottenuti.

Ecco quanto riportato:

“Con il DL 7 Dicembre sono stati assegnati dal Ministero dell’Interno i contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi:

di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico,

di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio,

nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nell’ambito delle risorse pari a 600 milioni, stanziate dal DL 104/2020.

Per il Comune di Pisticci (MT) sono stati ammessi a finanziamento 3 interventi:

consolidamento e regimentazione acque del rione Marco Scerra, importo € 60.000 (finanziato nell’annualità 2020 con termine per affidamento della progettazione 8 Marzo 2021),

rifacimento pavimentazione stradale Rione Dirupo, importo € 50.000 (fondi che saranno erogati con apposito decreto del 28 Febbraio 2021),

realizzazione rete di acque bianche di Marconia, importo 200.000 euro (fondi che saranno erogati con apposito decreto del 28 Febbraio 2021).

La legge di Bilancio 2020 ha previsto, inoltre, ulteriori stanziamenti per la progettazione di interventi di messa in sicurezza, per complessivi 128 milioni di euro, da candidare entro il 15 Gennaio 2021.

I progetti candidati per il Comune di Pisticci (PZ) sono:

Mitigazione del rischio idrogeologico del Rione Dirupo e messa in sicurezza della viabilità mediante impermeabilizzazione delle strade e regimentazione delle acque meteoriche (importo € 286.230,00),

Consolidamento abitato di Via Cammarelle in Pisticci Centro (importo € 89.120,00),

Consolidamento abitato di Pisticci centro – Fosso La Salsa (importo € 25.000).

Infine, tra i fondi assegnati dal Ministero dell’ambiente alle Regioni, nell’ambito del Piano nazionale di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, (alla Regione Basilicata 6 milioni per 5 interventi), rientra anche l’intervento di consolidamento dell’abitato di Pisticci centro, dell’importo di € 700.000.

La tutela della sicurezza del territorio è un obiettivo che ci sta particolarmente a cuore, e che si può perseguire soltanto con un’attenta programmazione.

Questi fondi consentiranno di realizzare, negli anni, importanti interventi di consolidamento delle zone più fragili del nostro abitato”.

