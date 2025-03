Pisticci, incontro Amministrazione-Balneari: un confronto per prepararsi alla Stagione estiva. I dettagli

L’Amministrazione Comunale di Pisticci ha incontrato stamattina, nella delegazione comunale a Marconia, gli operatori e gli imprenditori balneari locali per avviare il consueto confronto annuale in vista dell’inizio della stagione estiva.

L’incontro, sempre finalizzato a migliorare l’offerta turistica, ha visto la partecipazione di numerosi attori coinvolti nella gestione e sicurezza delle nostre coste.

Un’occasione importante per raccogliere le necessità e le proposte degli operatori del settore, ma anche per approfondire tematiche fondamentali come la sicurezza balneare e le concessioni.

L’incontro è stato convocato dalla vicesindaco con delega al Turismo, Rossana Florio, e vi hanno partecipato Donato Cavallo, Comandante della Capitaneria di Porto; il capitano della Polizia Locale Domenica Volpe; l’ingegnere Salvatore Giannace dell’Ufficio Tutela del Territorio; l’ingegnere Rocco Di Leo, dirigente dell’Ufficio Tecnico, e l’ingegnere Giusy Giorgio dell’Ufficio Tecnico del Comune.

Ha dichiarato Florio:

“La collaborazione tra l’Amministrazione e gli operatori balneari è essenziale per rendere la nostra costa sempre più accogliente e sicura.

Il turismo è una risorsa fondamentale per il nostro territorio e, grazie a questi momenti di dialogo, possiamo continuare a crescere,

rispettando le regole e valorizzando al meglio la bellezza del nostro mare”.

L’impegno condiviso tra tutti gli attori del settore è quello di garantire una stagione estiva sicura, inclusiva e di qualità, puntando sulla valorizzazione della risorsa mare.