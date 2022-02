Pisticci: il ricordo di Luciano, Lucio e Simone quanto mai vivo a questa finale di calcio

Luciano – Lucio – Simone “L’ Amore non avrà mai fine “….è iniziata con una maglia in Loro ricordo la finale di Coppa Italia di calcio a cinque di serie C1, di scena a Viggiano (PZ) presso il Palasport.

È quanto fa sapere il Sindaco di Pisticci, Domenico Albano:

“Un mazzo di rose bianche deposto vicino allo striscione dal capitano della Polisportiva C. S. Pisticci, in ricordo dei ragazzi tragicamente scomparsi, ed un minuto di raccoglimento prima della gara, sono stati i simboli di una serata che ci ha tenuti tutti insieme a tifare per i nostri colori.

Insieme all’assessore Mario Petracca, ho fatto sentire vicino il sostegno dell’amministrazione ai ragazzi Guidati da mister Lavecchia, che per buona parte della gara ci stavano facendo vivere il sogno di portare a casa la Coppa.

Purtroppo un pizzico di esperienza in più da parte degli avversari ha fatto sfumare il Sogno di alzare la coppa, ma ai nostri atleti bisogna dire comunque ‘Bravi’ per averci fatto vivere le emozioni di una vera finale, ben organizzata dalla FIGC di Basilicata, presente con il suo presidente Emilio Fittipaldi ed altri consiglieri e collaboratori.

Un plauso a tutta la società Pol.C.S.Pisticci, presieduta dal Dr. Donato Panetta e presente con tutti i suoi Soci, i componenti lo Staff e lo Sponsor.

Un ringraziamento ai tifosi e quanti hanno sostenuto i nostri ragazzi.

Si conclude così una giornata tutta dedicata allo Sport ed in particolare alla disciplina del Calcio a cinque, esprimendo i nostri più vivi complimenti ai Gialloblè per aver raggiunto ed onorato la finale di Coppa Italia”.

