Pisticci, il Presidente della Provincia di Matera inaugura la nuova area sportiva del polivalente “G. Fortunato”. I dettagli

Un campo polivalente, una pista e un’area per il salto in lungo, un’area per il lancio del peso, oltre alla messa in sicurezza di opere di sostegno e la sistemazione del verde.

Sono i risultati prodotti dai lavori di riqualificazione dell’area sportiva all’aperto a servizio dell’istituto superiore polivalente Fortunato di Pisticci, appaltati dalla Provincia di Matera e finanziati dal Next GenerationEU per un importo di 500mila euro.

L’area sportiva è stata inaugurata stamane dal Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, alla presenza della dirigente scolastica del comprensivo Pisticci-Montalbano, di cui fa parte il Fortunato, Cristalla Mezzapesa, del sindaco di Pisticci, Domenico Albano, accompagnato dagli assessori Dolly Troiano e Rocco Negro, dei consiglieri regionali Viviana Verri e Piero Marrese, del consigliere provinciale e Presidente del Consiglio comunale di Pisticci, Pasquale Sodo.

Dopo la benedizione degli impianti da parte di don Franco Laviola, spazio al taglio del nastro e ai saluti istituzionali, non prima di aver salutato e accolto gli studenti provenienti da Germania e Polonia nell’ambito della Settimana dell’Internazionalizzazione.

Ha dichiarato Mancini:

“Quando c’è sinergia tra istituzioni si riescono ad ottenere importanti risultati.

Questi spazi offrono agli studenti maggiori opportunità perché la scuola è un luogo importante per crescere anche attraverso la pratica sportiva.

La presenza degli studenti tedeschi e polacchi, poi, ci offre la possibilità di dare corso all’ambizione di integrazione con altre culture che tutti abbiamo, visto che lo sport è uno dei mezzi migliori per l’integrazione e lo scambio con altri popoli.

La Provincia sarà sempre a disposizione per migliorare l’offerta per i nostri ragazzi e sono certo che troveremo tanto nella scuola, che ringrazio per la collaborazione offerta, quanto nell’Amministrazione comunale di Pisticci, una sponda importante per migliorare l’offerta formativa”.

Il consigliere provinciale Pasquale Sodo ha rimarcato:

“il lavoro sinergico da parte di Provincia, Comune e scuola ha prodotto la realizzazione di questo importante progetto che, ne sono certo, verrà integrato e migliorato con i lavori necessari che occorrono per rendere questo luogo ancor più sicuro e che, spero, sia fruibile non solo dalla popolazione scolastica ma anche da tutta la comunità di Pisticci”.

La dirigente scolastica Mezzapesa ha ringraziato:

“la Provincia di Matera, nella persona dell’attuale Presidente e del suo predecessore, per aver pensato e candidato il progetto e realizzato questi spazi che ci arricchiscono come istituto dando maggiore qualità alla nostra offerta formativa.

Ci consideriamo cittadini del mondo ed abbiamo voluto approfittare di questa giornata e della presenza degli studenti tedeschi e polacchi per inaugurare l’area sportiva: a loro il nostro benvenuto”.