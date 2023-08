Pisticci: fino a questa data attivo il portale per le iscrizioni al servizio mensa scolastica e trasporto scolastico. I dettagli

L’amministrazione del comune di Pisticci comunica che “dal 25 Agosto al 10 settembre 2023 è attivo il portale per le iscrizioni al servizio di:

𝐌𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚

𝐓𝐫𝐚𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨

Il servizio è a domanda individuale ed è, pertanto, necessario iscriversi per l’𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟒, pur avendo utilizzato lo stesso servizio negli anni precedenti.

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online accedendo dal seguente link https://bit.ly/45JceCC

Chi ha fatto l’iscrizione nell’anno scolastico precedente, deve accedere all’applicazione utilizzando il proprio account.

Per usufruire della 𝐫𝐢𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐭𝐚𝐫𝐢𝐟𝐟𝐞, in fase di iscrizione è necessario inserire copia dell’I.S.E.E. in corso di validità”.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)