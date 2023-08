Pisticci: contro gli incivili, attivato il sistema di videosorveglianza all’interno di questo Parcheggio. I dettagli

È attivo il sistema di videosorveglianza all’interno del Parcheggio Multipiano di Pisticci.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Le videocamere sono posizionate sull’intera superficie della struttura.

L’impianto rappresenta un importante presidio a tutela della sicurezza delle aree sottoposte a controllo.

Tanto, si auspica, anche con funzione di deterrenza rispetto a comportamenti incivili se non, addirittura, delinquenziali.

Sono in corso i lavori per estendere il sistema anche alle scalinate e all’ascensore che conducono dal livello di via Fronte Palmieri a quello di via Cantisano“.a

