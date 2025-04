Pisticci: consegna lavori Caserma Carabinieri in Piazza Plebiscito! I dettagli

Oggi, 16 aprile ’25 presso la Sala Giunta del Comune di Pisticci si è tenuta la formale consegna delle chiavi alla ditta appaltatrice che eseguirà i lavori di ristrutturazione dell’immobile sito in P.zza Plebiscito-S.Rocco, ex agenzia delle entrate.

“Finalmente, dopo anni, abbiamo concluso un lungo iter che ha portato all’ atto ufficiale con il quale si dà inizio ad una nuova fase esecutiva per la realizzazione della Caserma dell’Arma dei Carabinieri”.

Nei locali del centro storico, messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, verranno effettuati lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico:

“abbiamo voluto fortemente la realizzazione della Caserma in questi locali ormai in disuso e da valorizzare, a tal proposito tengo a ringraziare tutta l’Arma dei Carabinieri, per il tramite del Capitano della Compagnia di Pisticci Antonio Belardo, che ha sempre dimostrato spirito di collaborazione anche per il perfezionamento di tale intervento” fa sapere il Sindaco Domenico Albano.

“Ora andremo spediti con i lavori verso la storica inaugurazione del nuovo Presidio di sicurezza che, insieme ad altri interventi, in primis il ritorno a casa del nostro Santo Patrono presso la chiesa di S.Rocco, ridaranno lustro e vitalità alla bellissima P.zza Plebiscito.