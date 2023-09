Pisticci, brutto incidente su questa strada: intervenuta l’eliambulanza

Un giovane di 28 anni di Marconia di Pisticci è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri nel tardo pomeriggio sulla Statale 106 Jonica in territorio di Pisticci.

Come spiega rainews, “il giovane – soccorso dagli uomini del 118 che sono arrivati sul posto con l’eliambulanza – è stato ricoverato in codice rosso all’ Ospedale di Policoro.

L’ uomo si trovava a bordo dell’auto guidata dalla fidanzata, una ventunenne di Scanzano Jonico, che – per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri- ha sbandato finendo contro il guard rail della corsia opposta a quella di marcia.

La ragazza non ha riportato danni".

