Pisticci: apprezzate dai turisti le speciali passerelle posizionate sulle spiagge per persone con disabilità! Ecco le foto

“Essere indicati a modello di una buona pratica amministrativa succede di rado”.

Così il Comune di Pisticci che rimarca:

“Quando succede non può che essere motivo d’orgoglio per una pubblica amministrazione e, soprattutto, per la Comunità che rappresenta.

È successo al nostro Comune con riferimento alle speciali passerelle acquistate e posizionate di recente sulle spiagge pisticcesi, indicate da una pagina/communty di Facebook quale esempio positivo cui ispirarsi.

Si tratta di 600 metri di passerelle certificate per l’utilizzo da parte di persone con disabilità – percorribili in sicurezza anche mediante una sedia a rotelle – posizionate nelle quattro spiagge della nostra costa (San Basilio, Spiaggetta, LidoNatura/LeDune e Quarantotto).

I percorsi coprono l’intero tratto dal marciapiede sino al mare.

Le speciali passerelle vanno, ovviamente, ad aggiungersi a quelle già esistenti negli anni scorsi”.

Foto di Piero Piliego.

