Pisticci, allestimento ultimato: al via lo screening per esercenti e persone che vengono da fuori regione! Ecco tutti i dettagli

Ultimate le attività di allestimento della postazione, da domani prenderanno il via gli screening mediante test rapidi antigenici organizzati dall’amministrazione in collaborazione con Protezione Civile Nov e con i medici del territorio.

Le operazioni si svolgeranno domani, 20 dicembre, lunedì 21, mercoledì 23 e giovedì 24, negli orari comunicati agli interessati.

Lo screening riguarderà gli esercenti attività commerciali e le persone che provengono da fuori Regione, che si sono prenotati attraverso il modulo messo a disposizione negli scorsi giorni.

Si precisa che non è più possibile effettuare prenotazioni dei test e che, ove ci fosse la possibilità, si cercherà di organizzare un’altra giornata oltre a quelle indicate, per soddisfare ulteriori richieste.

Un sentito ringraziamento va ai medici e ai volontari della Protezione Civile che si sono messi a disposizione della comunità, gratuitamente e volontariamente.a

