Pisticci: al via la cooperazione con Zante, Corfù e Porto Cesareo per affrontare il fenomeno dell’erosione costiera. Questo il progetto

Il Comune di Pisticci annuncia con soddisfazione l’avvenuto finanziamento del Progetto AD.CO.A.ST, “Addressing Coastal Erosion and Land loss through Community Oriented Adaptaion Strategies”, nell’ambito del Programma Interreg VI-A Grecia-Italia 2021/2027.

Il progetto, guidato dal Comune di Zante, vede la partecipazione delle municipalità di Corfù Sud e Porto Cesareo e Pisticci, strategicamente unite per affrontare il fenomeno dell’erosione costiera e della progressiva riduzione delle superfici litoranee nei rispettivi territori.

L’obiettivo comune è quello di sviluppare soluzioni innovative e sostenibili, basate su approcci nature-based e sul coinvolgimento attivo delle comunità locali.

Il Comune di Pisticci spiega:

“Si tratta di un’opportunità concreta per la Marina di Pisticci, che sarà al centro di attività sperimentali all’avanguardia, tra cui:

il monitoraggio ambientale mediante tecnologie di mappatura del fondale marino (side-scan sonar),

l’impiego di droni, strumenti fondamentali per ottenere una visione aggiornata e dettagliata dello stato della costa e dell’evoluzione del fenomeno erosivo.

Integrando tecnologie avanzate ed esperti di settore, il progetto sarà funzionale a individuare misure efficaci per contrastare l’arretramento della linea di costa.

L’iniziativa vedrà anche il coinvolgimento diretto di cittadini, operatori locali, tecnici e istituzioni, con attività partecipative, workshop e campagne di sensibilizzazione sui rischi del cambiamento climatico e sull’importanza della protezione degli ecosistemi costieri.

Con un budget complessivo di € 982.416,60, di cui € 226.827,26 assegnati al Comune di Pisticci, il progetto AD.CO.A.ST rappresenta una sfida significativa e una grande opportunità per l’Amministrazione comunale, che prende parte per la prima volta a un progetto di cooperazione territoriale europea.

La cooperazione tra territori transfrontalieri si conferma uno strumento fondamentale per valorizzare le buone pratiche locali, apprendere esperienze virtuose da altri contesti e affrontare le sfide comuni legate all’ambiente, alla resilienza climatica e alla protezione delle coste”.