Pisticci: al via i lavori di riqualificazione di quest’area! Le foto

Questa mattina, a Marconia di Pisticci, hanno preso il via i lavori di riqualificazione dell’area di via Pitagora adiacente alla scuola materna di via Salerno (asilo verde).

A dare la notizia l’ex Sindaco Verri che precisa:

“L’intervento di messa in sicurezza della viabilità, approvato con Delibera di Giunta Comunale il 5 agosto scorso e finanziato con fondi di bilancio, pari a € 38.111,29, consiste nella rimozione delle radici e dei pini a ridosso della strada, responsabili degli ingenti danni al marciapiede e al manto stradale, il completo rifacimento dei marciapiedi ed il ripristino della carreggiata.

Questi lavori sono parte integrante del piano di interventi messi in campo dall’Amministrazione Verri al fine di rendere più sicura la viabilità del paese”.

