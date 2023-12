Pisticci, accordo per la “Biblioteca di Comunità”. Ecco il progetto

Il progetto di Biblioteca di Comunità “La Piazza del Sapere” è ad un passo dall’operatività.

Come fa sapere una nota del Comune di Pisticci:

“All’esito di una procedura d’evidenza pubblica, sono stati individuati i partners privati che collaboreranno con il Comune nella gestione del progetto.

Sono tre associazioni del territorio – MA.MA. APS, DOLFIN ART FACTORY APS E LETTERE CUBITALI APS – che hanno appena firmato un Accordo di Partenariato con l’Ente.

La Biblioteca di Comunità – articolazione del più ampio Servizio Biblioteche – punta a creare un centro culturale all’avanguardia.

La Biblioteca, infatti, non sarà soltanto uno spazio per la raccolta di libri – con specifiche sezioni dedicate al “fumetto” e ai giovanissimi – ma il riferimento di attività e iniziative culturali, convegni, incontri, percorsi formativi, laboratori, servizi, ecc.

Tra gli obiettivi fondamentali quello di predisporre attività e servizi pensati specificamente per giovani e bambini.

Lo spazio peraltro rimarrà aperto ad ospitare le iniziative e le proposte dei cittadini e delle associazioni del territorio.

Innovativo il modello di gestione. La struttura vedrà infatti la collaborazione tra il soggetto pubblico (titolare del servizio) e il partner privato (che contribuirà a titolo di mero volontariato).

Questo consentirà di valorizzare il contributo peculiare delle associazioni partners, sia in termini di know how che di flessibilità delle risorse umane messe a disposizione.

Così, ad esempio, sarà possibile rendere disponibili i servizi della Biblioteca in orari e giorni ulteriori rispetto a quelli di apertura degli uffici pubblici. Un modello organizzativo – di fattiva collaborazione con il mondo del no profit – che l’Amministrazione intende replicare in altri ambiti, specie relativi alla cultura e al sociale (così sarà anche per il nascente “Archivio Digitale della Memoria Comunitaria – Ar.Di Me.Co.”).

Si parte nel prossimo mese di gennaio, presso i locali dell’ex Istituto Agrario in Piazza Elettra a Marconia.

Ma la meta definitiva della Biblioteca dovrebbero essere alcuni spazi siti al piano terra dell’ex Istituto Alberghiero che, soprattutto in termini di accessibilità, appaiono più idonei allo scopo.

Cogliamo l’occasione per ringraziare i partners privati che hanno scelto di collaborare con l’Ente. Con il loro fondamentale contributo, unito a quello delle altre associazioni del territorio e della cittadinanza tutta, confidiamo davvero di poter trasformare la Biblioteca nella “Piazza del Sapere”.