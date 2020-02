Pisticci: abitazione avvolta dal fumo, 91enne a terra! Carabinieri sul posto

Nel pomeriggio di oggi, verso le 14:30 circa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pisticci, a seguito di segnalazione giunta sul numero di pronto intervento 112, si sono portati in via Giustino Fortunato di Marconia, dove si era sviluppato un principio d’incendio nella cucina dell’abitazione situata al civico 27.

Entrati in casa, i militari dell’Arma hanno immediatamente tratto in salvo l’anziano proprietario, un 91enne che viveva da solo, trovato riverso a terra in forte stato confusionale per il denso fumo che rendeva l’aria irrespirabile.

Hanno quindi posto in sicurezza l’abitazione chiudendo il gas e la corrente elettrica, accertando che le fiamme si erano sprigionate da una pentola lasciata accesa sul piano cottura.

Dopo le cure del caso presso l’ospedale di Tinchi, il 91enne è stato dimesso senza ulteriori conseguenze.