Pisticci: 500000 euro per finanziare questi tre progetti! Ecco i dettagli

Con la riprogrammazione delle risorse del Fondo sociale di coesione (Fsc) 2021-2027, la Regione Basilicata ha finanziato una serie di interventi in materia ambientale nell’ambito del Piano stralcio regionale.

Fa sapere questa amministrazione comunale:

“Al Comune di Pisticci per le ‘Infrastrutture Verdi’ sono stati destinati 500.000 euro che andranno a finanziare tre progetti caratterizzati dalla sostenibilità ambientale che valorizzeranno e riqualificheranno spazi verdi già esistenti scarsamente utilizzati e che così saranno trasformati in luoghi fruibili dai cittadini.

Nello specifico, a Marconia sono previsti percorsi-salute e aree-benessere per tutte le età e pet-friendly.

A Pisticci invece saranno messi in sicurezza percorsi già esistenti situati nel Rione Terravecchia, nel Dirupo e in zona- Fornaci, che riceveranno nuova linfa e saranno consegnati alla comunità per le attività sportive e all’aria aperta in un contesto paesaggistico di grande suggestione.

Sia l’area di Pisticci che quella di Marconia accoglieranno attrezzature ludico-sportive oltre che l’impianto di specie vegetali adatte alla zona, in continuità paesaggistica con il territorio e dotate di adeguata illuminazione e acqua potabile”.

