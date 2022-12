Pisticci: 4 milioni di euro per questi tre importanti e ambiziosi progetti. Ecco i dettagli

Buone notizie per Pisticci.

Ecco quanto ha fatto sapere nella giornata di ieri il Sindaco, Domenico Albano:

“È di oggi la notizia dell’avvenuto finanziamento di altri due importanti e ambiziosi progetti predisposti dall’Amministrazione Comunale di Pisticci e presentati alla Regione Basilicata.

Si tratta del progetto di efficientamento energetico destinato a Pisticci Centro, per un importo di circa 2 milioni di euro, e dell’intervento relativo allo stralcio funzionale riguardante le acque bianche di Marconia, per un importo di 1.5 milioni di euro.

I procedimenti di entrambi i progetti hanno tempi molto stretti, in considerazione del fatto che i lavori vanno appaltati entro il 31.12.2022.

Si tratta di un importantissimo traguardo per il territorio che si vede assegnati altri 3.5 milioni di euro che si aggiungono a quelli di altri due progetti recentemente finanziati, ovvero l’intervento sul dissesto idrogeologico in zona Galleria San Rocco, per 500 mila euro, e i lavori per la viabilità rurale di Contrada Coppo-Calcarole per 150 mila euro.

Opere che andranno a migliorare la qualità dei servizi dei cittadini pisticcesi, grazie alla proficua collaborazione tra l”Amministrazione Comunale di Pisticci e la Giunta Regionale di Basilicata”.

