L’Amministrazione Comunale di Pisticci comunica:

“stamani l’Ufficio Tecnico ha inoltrato richiesta di finanziamento all’Agenzia per la Coesione Territoriale, per la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani da ubicare a Pisticci Scalo.

L’intervento richiesto è pari a 2 milioni di euro, ed è inserito nell’ambito della Missione 5 del PNRR”.

