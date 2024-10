Piscina comunale di Marconia: “Le illazioni circolate sui social media sono falsità!”. Le precisazioni

“In merito alle recenti notizie infondate riguardanti la piscina comunale di Marconia, questa Amministrazione è tenuta a smentire con fermezza le illazioni su presunte conversioni della piscina in un campo di calcetto, circolate sui social media. Sono falsità!”.

Al contrario, si precisa in una nota:

“l’Amministrazione è impegnata a reperire i fondi necessari per sistemare e rimettere in funzione l’impianto, che rappresenta un vero ‘fiore all’occhiello’ del territorio.

A questo scopo, è già stato presentato un progetto esecutivo per l’efficientamento energetico e la riqualificazione funzionale della struttura, candidandolo ai fondi FSC 2021-2027 (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), per un importo di circa 500mila euro.

La piscina comunale è una struttura di grande rilevanza per la comunità, non solo per il valore sportivo, ma anche per il suo significativo ruolo sociale.

Questa Amministrazione resta fortemente impegnata a garantire il ritorno in attività di questo fondamentale impianto sportivo”.